Ансамбль Росгвардии исполнил рождественскую песню Джорджа Майкла

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии под руководством генерал-майора Виктора Елисеева исполнил песню Джорджа Майкла Last Christmas на катке Красной площади.

Клип приурочен ко второй годовщине со дня смерти Джорджа Майкла, сообщил РИА «Новости» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Джордж Майкл (Георгиос Кириакос Панайоту) умер 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет.

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии – один из крупнейших армейских художественных коллективов страны, ранее входил в состав внутренних войск МВД.

В июле ансамбль собрал аншлаг, выступая на юге Франции в рамках фестиваля «Радио Франс».