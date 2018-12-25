Рубль вырос к доллару и евро

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25 декабря, вторник | Последнее обновление — 10:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Сделан прогноз об итогах переговоров Путина и Лукашенко
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне
Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России
Почему люди не забывают Доктора Лизу
Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Почему «хромает» цифровизация школьных учебников
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...
Даешь СССР-2.0! Простите – нет
Егор Холмогоров, Публицист
Нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты. Подробности...
Обсуждение: 184 комментария
Уличный доллар уходит в прошлое
Наталья Осс, журналист, писатель
Табло обменников более двух десятилетий были символами новой экономической реальности, полной тревог. Идешь по улице и смотришь – ну как там курс-то, стоит? Или падает? Ваня, менять? Отпускные менять? Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
Большая пресс-конференция Путина
Обсуждение: 4 комментария
Названа «Мисс Москва – 2018»
В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров РунетаПодробности...
Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге
Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льдуПодробности...
Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»
Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государстваПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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