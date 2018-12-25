Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 10 копеек – до 68,48 рубля, курс евро снизился на 3 копейки, составив 78,14 рубля.

Стоимость нефти упала в понедельник на 6,23% – до 50,73 доллара за баррель сорта Brent. Во вторник торги нефтью не проводятся из-за католического Рождества, передает РИА «Новости».