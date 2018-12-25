В торговой палате США оценили возможность введения новых антироссийских санкций

Задержание украинских моряков в Керченском проливе вряд ли станет причиной для новых санкций в отношении России со стороны США, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«По-моему, уже достаточно много разных причин и доводов к дополнительным санкциям. Еще один повод, с моей точки зрения, вряд ли окажет какое-то влияние», – сказал Родзянко, передает РИА «Новости».

Родзянко также отметил, что американские компании в 2018 году не сокращали присутствие в России и не уходили с рынка. «Были только fake news на тему того, что одна из крупнейших международных IT-компаний уходит из России. Но это только fake news. А так – нет, я не вижу, чтобы кто-то ушел, и чтобы кто-то сократил сильно свое присутствие, я тоже не вижу», – сказал собеседник агентства.

По его словам, компании скорее поддерживают свой уровень присутствия, а кто-то даже инвестирует в расширение бизнеса. «Два примера таких инвестиций: Procter&Gamble строит огромный логистический центр, самый большой в Европе. Они заложили первый камень в октябре и в течение полутора лет выстроят свой центр в Новомосковске (Тульская область). Boeing открыл новый завод по обработке титана – самый крупный завод по обработке титана в мире», – рассказал он.

В ноябре Родзянко также заявил, что вероятность введения Вашингтоном санкций на долларовые операции государственных банков и на обслуживание госдолга России мала, несмотря на то, что в Вашингтоне пообещали Москве «драконовское меню» санкций.