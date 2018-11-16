Президент AmCham оценил вероятность введения санкций против госдолга России

Вероятность введения Вашингтоном санкций на долларовые операции государственных банков и на обслуживание госдолга России мала, считает президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

По мнению Родзянко, вероятность развития ситуации по такому сценарию маловероятна, так как это «никому не выгодно», передает РИА «Новости».

Он добавил, что вторая волна американских санкций не улучшит, но хотя бы прояснит ситуацию, а пока бизнес вынужден в своих планах учитывать все возможные варианты, особенно те, что «написаны на бумаге, которые могут иметь силу закона».

«Наверно, да (санкции будут введены), потому что это в законе написано и решение объявлено, теперь осталось только ждать, что же будет из этого списка выбрано и как это будет выглядеть», – президент AmCham.

Ранее в Вашингтоне пообещали Москве «драконовское меню» санкций.