Украинский моряк написал из московского СИЗО письмо на русском с просьбой к землякам

Арестованный в Керченском проливе украинский моряк Андрей Эйдер написал ответ на письмо украинской журналистки из московского СИЗО, в котором попросил не забывать их и вернуть домой.

«Один из военнопленных моряков, молодой, Андрей Эйдер написал ответ на мое письмо. Несложно заметить закрашенные цензором несколько слов. Нам в редакции понадобилось секунд пять, чтобы понять, какие же слова смутили тюремных цензоров путинского режима», – написала в Facebook журналистка Таисия Турчин, имея в виду, что в письме зарисована фраза «Слава Украине!».

Она опубликовала текст письма Эйдера, в котором тот рассказывает об условиях пребывания в СИЗО и о своем здоровье (он был ранен при задержании кораблей).

Моряк отмечает, что условия «нормальные», есть книги, холодильник и электрочайник, «батареи греют».

Он выражает надежду на скорейшее принятие политического решения об их обмене на Украину.

«Не хочется, чтобы о нас забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. А все эти люди – военные, они служат народу Украины. Хочется, чтобы народ помнил... Верните нас домой... Не забывайте нас», – закончил Эйдер.

Закрашенные слова написаны после поздравления с наступающим Новым годом.

Отметим, что моряк написал письмо по-русски.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России, их задержали у Керченского пролива. После ареста несколько украинских моряков объявили себя военнопленными.