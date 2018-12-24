Американский спутниковый оператор предложил России долю в проекте

На встрече с премьером Дмитрием Медведевым представители американской спутниковой службы OneWeb предложили России миноритарный пакет акций в 12,5%, если ей будут предоставлены частоты на территории страны, сообщили СМИ со ссылкой на три источника.

По данным источников, соответствующее предложение OneWeb сделало российскому премьеру. Дочерняя компания OneWeb в России и Росмоскос подали запрос на полосу частот еще в прошлом году, но российские власти отклонили его, пишет Reuters.

По словам источников, если Россия получит миноритарную долю в OneWeb, она будет представлена в совете директоров компании и получит доступ к технической документации проекта.

Однако, по данным одного из источников – российского правительственного чиновника, в кабмине пока не удовлетворены условиями покупки пакета акций, так как хотели бы получить доступ к технической документации еще до совершения сделки.

В октябре сообщалось, что Федеральная служба безопасности выступает против развертывания над территорией России американского проекта спутниковой связи OneWeb из соображений безопасности.