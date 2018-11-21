Запашный посетовал на молчание Гуцериева после скандала

Гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что представители главы совета директоров группы «Самфар» Михаила Гуцериева не связались с ним после конфликта.

«Я не понимаю позиции этого человека (Гуцериева). Я уже не раз высказался о том, что готов с ним встречаться лично и на любой информационной площадке. Контакта у нас до сих пор никакого не произошло. Никто не позвонил мне ни напрямую, ни через моих помощников. Мне приходится только сожалеть об этой грязи, которую вокруг меня развели. Я считаю, что правильно сделал», – сказал Запашный, передает РИА «Новости».

Конфликт Запашного и Гуцериева разгорелся после того, как 15 декабря на заседании президентского совета по культуре и искусству директор цирка коснулся вопроса о строительстве в Сколково «стационарной площадки канадского цирка Cirque du Solei». Он обвинил Гуцериева во вложениях, которые «были бы полезны для российского искусства», а не для зарубежного.

Группа «Самфар» сообщила, что не намеревалась строить стационарный центр или цирковую школу для Cirque du Solei, а слова Запашного сочла «больной фантазией» и «бредом». Сам Гуцериев заявил, что будет судиться с Запашным из-за клеветы.