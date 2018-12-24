В МЧС оценили решение пожарного тушить горящие провода снежками

Пресс-служба главного управления МЧС по Воронежской области назвала снежки подручным средством, а решение пожарного, который метал их в горящие провода, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, – «изящным и безопасным» разрешением ситуации.

Telegram-канал Mash выложил видео, на котором двое пожарных в темное время суток пытаются тушить высоковольтные провода, метая в них снежки. Подобное действо сопровождалось криками: «С Новым годом!».

«Это действо действительно имело место быть сегодня ночью в Воронеже на 52 доме по улице Плехановской. Сообщение о загорании высоковольтных проводов поступило около 1.40 (мск). Спустя шесть минут караул ПСЧ №1 был уже на месте», – написал на своей странице в Facebook начальник пресс-службы главного управления МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

Хренов добавил, что тушение высоковольтных проводов под напряжением запрещено: «Тушение производится только после отключения. Лезть туда – нельзя никак! Нужно отдать должное энергетикам – аварийная бригада горсети прибыла спустя практически сразу после пожарных и приступила к отключению. Пока провода обесточивали, огонь распространялся по проводам. И вот тут, чтоб не допустить дальнейшего расползания огня, наши ребята применили изящное, безопасное для них и, одновременно, забавное средство – снежки. В учебниках по пожаротушению сие действо именуется «подручные средства пожаротушения». И, самое главное, сработало ведь!» – отметил Хренов и заключил, что в по приезду энергетиков в 2.10 мск провода были обесточены, а в 2.11 мск пожар ликвидирован.