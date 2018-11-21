Мэй похвалила британских военных за защиту от «российского вторжения»

Британский премьер-министр Тереза Мэй в рождественском поздравлении похвалила вооруженные силы королевства за обеспечение защиты страны от «российского вторжения» в территориальные воды и воздушное пространство Великобритании.

Глава британского правительства похвалила британских военных за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, от воздействия которого, по утверждению Лондона, пострадали бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.

Мэй заявила, что вооруженные силы Великобритании в уходящем году были задействованы «при защите» британских «территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения», а также в деле усиления «союзников в Восточной Европе».

Отметим, в Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Также Мэй отметила усилия международной коалиции в борьбе против террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

«С наступлением нового года нас ждут впереди новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите противостоять им, как делали это всегда. С мужеством, решимостью, стойкостью, находчивостью», – заключила британский премьер.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон ранее заявлял, что Лондон вернется к военной стратегии противодействия угрозам со стороны России, которой не следовал со времен холодной войны.

Западные политики регулярно запугивают граждан так называемой российской угрозой. В Кремле предостерегали Запад от фраз даже о гипотетическом нападении России на кого-либо.