В Германии арестовали сторонника ИГ

Правоохранительные органы Германии арестовали 18-летнего жителя Гамбурга, подозреваемого в причастности к террористической группировке «Исламское государство*» (запрещена в России), пишет Welt.

Издание сообщает, что молодой человек через социальные сети призывал вступать в ряды террористической группировки, а также к насилию в отношении полицейских, передает РИА «Новости».

По месту жительства подозреваемого прошли обыски, сообщается об изъятых уликах, которые в настоящее время изучаются.

В июле предполагаемый член запрещенной в России группировки ИГ*, 22-летний гражданин Сирии Исмаил А.А., был задержан по запросу генпрокуратуры Германии в федеральной земле Саксония.