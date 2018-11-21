Торговая война с Китаем поставила под угрозу следующее Рождество в США

Из-за конфликта между США и Китаем следующее Рождество у американцев может быть испорчено, так как игрушки подорожают для оптовиков в Соединенных Штатах в полтора-два раза, сообщает CNN.

Китай производит игрушки для всего мира, и американским компаниям будет очень непросто перейти на других поставщиков. Если торговая война затянется до следующего года, игрушки к следующему Рождеству сильно подорожают для американцев, передает RT со ссылкой на CNN.

По данным американской ассоциации индустрии игрушек, около 85% игрушек, которые продаются в США каждый год, производятся в Китае. В страну поставляются игрушки на миллиарды долларов.

При этом игрушек пошлины в целом пока не коснулись, однако если торговая война продолжится, то ударит и по ним. Для небольших компаний, отмечается в материале, пошлины на игрушки станут катастрофой, так как ни одна другая страна не может предложить то, что предлагает Китай.

Наценка, отмечает CNN, ляжет на потребителя, при этом удорожание игрушек возможно в полтора-два раза. Телеканал подчеркивает, что американцы должны надеяться, что США и Китай договорятся, если не хотят, чтобы следующее Рождество обошлось им дороже.

Ранее в США заявляли, что Китаю необходимо изменить свою экономическую политику, чтобы торговые переговоры с Соединенными Штатами увенчались успехом.