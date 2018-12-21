Дольщица покинула встречу с губернатором Петербурга

Активист сообщества обманутых дольщиков ГК «Город» Алла Андреева ушла со встречи с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, свое решение она обосновала составом участников.

На встречу Беглова и дольщиков пришли прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, глава комитета по строительству Леонид Кулаков вместе с заместителем, также представители компаний-застройщиков и сами обманутые дольщики, передает «Интерфакс».

Андреева заявила, что ей «неприятно» сидеть за одним столом с некоторыми участниками встречи и попросила перенести мероприятие, после чего ушла.

Напомним, Андреева в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина рассказала ему о проблемах дольщиков в Петербурге, попросив обратить внимание на расследование дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года.

После этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил Андрееву во лжи и самопиаре, после чего она также высказалась в ответ.