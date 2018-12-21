ОП представила доклад о состоянии гражданского общества за 2018 год

Общественная палата считает своей основной задачей участие в реализации национальных проектов, сформулированных в «суперуказе» президента России, говорится в ежегодном докладе ОП о состоянии гражданского общества.

Такой подход сформулирован с учетом общественного запроса: по имеющимся в распоряжении ОП социологическим данным, 49% опрошенных считают, что общественные палаты должны участвовать в контроле за реализацией важнейших указов президента.

Как отмечается на сайте ОП, в докладе называется необходимое условие успеха общенационального прорыва – это «взаимно ответственное партнерство» власти и общества. «Общественная палата видит свою миссию в том, чтобы способствовать конструктивному диалогу власти с обществом, помочь гражданскому обществу артикулировать свои интересы, оформив их в конкретные реализуемые предложения», – говорится в докладе.

Предложения общества уже нашли отражение в паспорте национального проекта «Экология». Они были сформулированы в рамках исполнения поручения президента России, в соответствии с которым Общественная палата провела анализ эффективности мер по обеспечению переработки твердых коммунальных отходов в России. Общественники, базируясь на данных доклада, выступили с предложением создать индустрию по переработке отходов под государственным контролем через строительство высокотехнологичных объектов по переработке отходов, создание публично-правовой компании в области обращения с отходами и национализацию полигонов.

Важность сверки «на земле» масштабных стратегических проектов, влияющих на качество жизни тысяч граждан, также показала пенсионная реформа. Она вызвала негативную реакцию населения, поскольку «готовилась традиционно бюрократически и была предъявлена населению как свершившийся факт», говорится в докладе. Между тем ОП инициировала масштабное обсуждение пенсионных изменений. В итоге общество было услышано, и многие замечания были учтены при корректировке законопроекта.

В Докладе отмечается важная тенденция последних лет – увеличение государственной поддержки третьего сектора как в форме президентских грантов, так и через привлечение некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг, финансируемых из бюджетной системы. Так, в начале 2017 года был создан единый Фонд президентских грантов, который распределяет гранты некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества. В 2017 году фонд распределил более 6 млрд рублей среди 3 тыс. 213 СО НКО. В 2018 году по программе президентских грантов направлено 8 млрд рублей.

Значительная часть доклада посвящена анализу благотворительности. Актуальной проблемой сектора остается низкое доверие граждан. Согласно опросу ОП, в целом доверяют благотворительным фондам 11,4% респондентов; 15,1% – доверяют отдельным организациям и 39,5% респондентов доверяют тем организациям, в деятельности которых могут лично убедиться. Однозначно не доверяют благотворительным организациям 16,1% респондентов. Актуальными проблемами сектора по-прежнему остаются лжеблаготворительность и токсичная благотворительность.

В уходящем году ОП запустила и провела крупные проекты и конкурсы для поддержки некоммерческих организаций и гражданских активистов. Так, с 2018 года ОП реализует проект «#РегионНКО», в рамках которого проходят презентации лучших региональных практик в сфере поддержки НККО и оказания содействия их выходу на рынок социальных услуг.

1 августа ОП запустила всероссийскую акцию «Марафон добрых дел», посвященную Году добровольца в России, которая проводится формате увлекательного онлайн-квеста. На ежегодный конкурс ОП в области гражданской активности «Мой проект – моей стране!» в 2018 году пришло 1310 заявок практически из всех регионов.

В 2018 году Общественная палата Российской Федерации провела конкурс социальных инноваций и качества услуг «Все лучшее – детям!». По результатам 103 НКО получили знак качества «Лучшее – детям».

С 1 по 10 декабря в Москве прошел ежегодный фестиваль гражданского общества «Добрые люди», ставший открытой площадкой для всех, кто хотел узнать про волонтерство и попробовать себя в различных его направлениях.

Решать региональные проблемы помогает и запущенный в 2017 году Общественной палатой проект #ЧТОНЕТАК. За 2018 год проект ОП РФ #ЧТОНЕТАК, на площадках которого организуются дискуссии с участием активистов, власти, СМИ и предпринимателей для определения «народной повестки», в 2018 году охватил 11 регионов.

«Именно широкое привлечение экспертов и гражданских активистов, организаций некоммерческого сектора, в том числе из регионов, взаимодействие с людьми на местах, «на земле» является основным при формировании позиции ОП, подчеркивается в докладе. И только такой подход позволит вывести общественно-государственное взаимодействие на уровень общественного управления, когда бюрократия советуется с общественностью при принятии ключевых решений. В этом ОП РФ видит свою основную миссию», – отметили в Общественной палате.