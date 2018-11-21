Новая профессия появилась в России

В России введен новый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – инвестиционное консультирование.

Профессия появилась после вступления в силу изменений в законы «О рынке ценных бумаг» и «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», сообщает «Российская газета».

Инвестиционное консультирование – предоставление рекомендаций по сделкам с ценными бумагами с учетом индивидуального инвестиционного профиля клиента.

Консультант будет нести ответственность за качество рекомендации и ее соответствие интересам клиента. Некомпетентный совет даст клиенту право требовать возмещения убытков в случае, если он ранее предоставил достоверную информацию для составления инвестпрофиля.

Этой работой могут заниматься юридические или физические лица, входящие в саморегулируемую организацию (СРО) участников рынка ценных бумаг и состоящие в соответствующем реестре Банка России.

Национальная ассоциация участников фондового рынка и Национальная финансовая ассоциация уже начали разработку единого стандарта деятельности инвестиционных советников.

Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов называл самые распространенные в России профессии.