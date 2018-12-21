Трамп собрался побывать на родине предков

Президент США Дональд Трамп решил посетить коммуну Кальштадт в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, откуда родом были его бабушка и дедушка, рассказал посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

Гренелл сказал агентству dpa, что сроки поездки Трампа на родину предков пока не установлены, передает ТАСС.

«Он сказал мне, что хочет приехать и посмотреть родной город своей семьи», – отметил он.

В 2017 году совет коммуны Кальштадт отказался присвоить Трампу статус почетного гражданина.

Ранее стало известно, что Фридрих Трамп, который позже изменил имя на Фредерик, родился в деревне Кальштадт в 1869 году. В 1885 году эмигрировал в США, не снявшись должным образом с регистрации по месту пребывания и не отслужив в армии. В 1905 он попытался вернуться на родину, но ему было отказано в получении разрешения на жительство.