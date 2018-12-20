Комиссаров назвал конкурс «Лидеры России» дверью в управленческую элиту

Конкурс «Лидеры России» стал для талантливой молодежи открытой дверью в управленческую элиту, заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Комиссаров напомнил, что глава российского государства Владимир Путин не раз подчеркивал потребность страны в «компетентных и ответственных управленцах», необходимость постоянного обновления государственного аппарата.

Как подчеркнул Комиссаров, «Лидеры России», а также другие проекты платформы «Россия – страна возможностей» как раз и позволяют находить «талантливых людей, которые имеют хороший опыт и знания», хотят работать на благо России.

«Люди, которые прошли все этапы конкурса «Лидеры России» – это, как правило, молодые специалисты, которым мы даем возможность проявить себя, доказать, что они не боятся ответственности и готовы работать на результат», – сказал он.

Комиссаров подчеркнул, что многие финалисты конкурса уже получили назначения, включая работу в федеральных министерствах, что является «очень высокой оценкой».

«Мы следим за их судьбой», – заявил он, пообещав развивать конкурс, который стал «открытой дверью в управленческую элиту» для тех, кто обладает «знаниями и опытом».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о победителях первого конкурса управленцев «Лидеры России».