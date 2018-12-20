Минфин США продлил срок выхода американских инвесторов из активов группы «ГАЗ»

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20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:43  |  vz.ru
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Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам

Западные санкции решили целую серию проблем рыбной отрасли РоссииФото: Игорь Буймистров/ТАСС
Еще несколько лет рыбная отрасль в России переживала системный кризис – масштабное воровство, браконьерство, банкротства и засилье иностранного капитала. Однако теперь, как выясняется, значительная часть этих проблем преодолена, причем настолько, что в текущем году ожидается рекордный вылов рыбы. Каким образом это произошло и что еще необходимо улучшить? Подробности...
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Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
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Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания – гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну

Владимир Добрынин, журналист
Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. Подробности...
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Почему нам не хватает настоящего либерализма

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Все, что утверждается властью, столь же последовательно отвергается оппозицией. Противостояние Бродского и Евтушенко на фоне колхозов есть бледное предчувствие тотального торжества желания назло Кремлю отморозить уши. Подробности...
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Индекс ностальгии по СССР снова рванул вверх

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наше общество творит себе новый миф об очередной «России, которую мы потеряли», об еще одном утраченном благословенном граде Китеже, о канувшей в Лету стране великой справедливости и всеобщего благополучия. Подробности...
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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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          Минфин США продлил срок выхода американских инвесторов из активов группы «ГАЗ»

          20 декабря 2018, 21:58

          Текст: Елена Красильникова

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          Минфин США вновь отсрочил завершение операций с акциями и долговыми инструментами «Группы ГАЗ», а также контрактами с этой компанией до 7 марта следующего года, сообщили в департаменте минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

          Об этом сообщает РИА «Новости».

          США уже не раз переносили крайний срок завершения сделок.

          В начале декабря срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов российских En+, «Группы ГАЗ», «Русала» и «Евросибэнерго» был продлен до 21 января.

          Позднее стало известно, что минфин США собрался исключить «Русал» из санкционного списка, при этом оставив в нем Дерипаска, активы которого были заморожены.

          Напомним, санкции против компаний Олега Дерипаски были введены США весной.


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