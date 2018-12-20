Минфин США продлил срок выхода американских инвесторов из активов группы «ГАЗ»

Минфин США вновь отсрочил завершение операций с акциями и долговыми инструментами «Группы ГАЗ», а также контрактами с этой компанией до 7 марта следующего года, сообщили в департаменте минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

Об этом сообщает РИА «Новости».

США уже не раз переносили крайний срок завершения сделок.

В начале декабря срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов российских En+, «Группы ГАЗ», «Русала» и «Евросибэнерго» был продлен до 21 января.

Позднее стало известно, что минфин США собрался исключить «Русал» из санкционного списка, при этом оставив в нем Дерипаска, активы которого были заморожены.

Напомним, санкции против компаний Олега Дерипаски были введены США весной.