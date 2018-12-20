МВД решило заблокировать скандальную статью о героиновой наркоманке

МВД приняло решение о блокировке статьи о героиновой наркоманке, размещенной на сайте «Батенька, да вы трансформер»; такое решение было принято, поскольку материал «формирует положительный образ» наркомании, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В статье идет речь о о девушке, которая, как утверждается, «употребляет героин в течение десяти лет и почти не скрывается», передает РИА «Новости».

«МВД России проведена проверка статьи «Героин – собственность модели»... С учетом того, что статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики, принято решение о ее блокировке, о чем в установленном порядке проинформирован Роскомнадзор», – сказала представитель МВД.

В феврале суд в Ростове-на-Дону удовлетворил иск с требованием заблокировать юмористическую статью Абсурдопедии с названием «Как правильно: Замочить кота».