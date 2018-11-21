Путин рассказал о профицитном бюджете впервые с 2011 года

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции сообщил, что Россия впервые за семь лет выйдет на профицитный федеральный бюджет.

«Впервые мы имеем профицит с 2011 года, выйдем на профицитный федеральный бюджет в районе 2,1%. Растет фонд национального благосостояния – примерно на 22%», – отметил президент.

Он также сообщил, что «за 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами, за январь-октябрь текущего года – 2,9%, по итогам года прогнозируется 3%».

«За три квартала инвестиции в основной капитал составили 4,1%. После длительного перерыва зафиксирован рост реальных располагаемых доходов населения, по последним данным, он составит 0,5%», – добавил Путин.

Президент отметил, что растет уровень реальной заработной платы. «Реальный уровень зарплаты за первые 10 месяцев вырос на 7,4%, по итогам года ожидается показатель около 7%», – заявил он.

Также сохраняется приемлемая инфляция, хотя ее уровень и выйдет за ориентиры Центробканка и по итогам года составит 4,1–4,2%, передает RT.

Путин заявил, что в стране сократилась безработица, «что отрадно». «Сокращается безработица, если в прошлом году она побила исторический минимум, была 5,2%, в этом году будет еще ниже – 4,8%. Растет профицит торгового баланса, по итогам года ожидается 190 млрд долларов», – подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Путина, продолжительность жизни россиян «чуть-чуть увеличилась» и по итогам года составит 72,9 года.

Путин добавил, что при этом средний годовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составлял 13 677 рублей, а к концу текущего года вырастет до 14 тыс. 163 рублей, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.