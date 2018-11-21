На полковника МВД Веру Рабинович завели дело

В Самаре следователи возбудили дело о покушении на мошенничество в отношении начальницы отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по области Веры Рабинович, задержанной после передачи ей 2,5 млн рублей, сообщил представитель прокуратуры региона.

Источник сообщил, что «уголовное дело возбуждено по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере)», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Рабинович задержали после получения 10 млн рублей. После СУ СК по Самарской области уточнил, что начальница ГСУ была задержана после передачи ей 2,5 млн рублей.

Так, летом 2018 года посредник предложил мужчине передать Рабинович 20 млн рублей за направление в суд уголовного дела, по которому тот являлся потерпевшим.

При этом, по данным следствия, часть указанной суммы посредник собирался оставить себе.

17 декабря потерпевший в рамках оперативного эксперимента передал посреднику 10 млн рублей в виде денег и муляжа. Посредник через еще третье лицо передал из этой суммы 2,5 млн рублей Рабинович.