Назван «сильнейший в мире» паспорт

Паспорт ОАЭ стал самым сильным в мире, следует из рейтинга Passport Index, который публикует в воскресенье эмиратское издание The National.

Ранее МИД ОАЭ запустил инициативу Passport Force, которая нацелена на то, чтобы эмиратский паспорт стал одним из самых сильных в мире к 2021 году. В 2016 году эмиратский паспорт в рейтинге занимал 27 позицию, передает РИА «Новости».

Рейтинг учитывает число стран, которые владелец паспорта может посетить без визы.

Владелец паспорта ОАЭ может путешествовать без виз в 167 стран мира. На втором месте – паспорт гражданина Сингапура.