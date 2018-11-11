Путин дал оценку американскому боевику о спасении российского президента

Президент России Владимир Путин высказал свое мнение об американском боевике «Хантер Киллер».

Один из журналистов начал пересказывать Путину сюжет фильма. Когда Путин услышал, что в фильме президента России держат в заложниках на заполярной военной базе, а спасает его американская подлодка, то уточнил: «На нашу базу?».

Такой сценарий он счел «маловероятным», передает РИА «Новости».

«Два маленьких катера, подаренных США Украине, у нас не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу?» – заявил Путин.

«Плохой фильм», – сказал российский лидер и, махнув руками, под смех журналистов завершил пресс-конференцию.

В ноябре министр культуры Владимир Мединский сообщил, что «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение, однако назвал его «предельно глупым кино».