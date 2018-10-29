Как американцы спасли президента России от министра обороны

Президент России отстранен от власти в результате военного переворота, но в дело вмешивается десант блока НАТО – четыре морских котика и экипаж одной шпионской подлодки США спасают и президента от путча, и мир от ядерной войны. Таков сюжет фильма «Хантер Киллер», который запретили на Украине и едва не запретили у нас. А нужно было?

Россия. Арктика. Поземка. По дну Баренцева моря медленно ползет подлодка ВМФ РФ класса «Акула». За ней на расстоянии, пролетаемым ежом после пинка, крадется подлодка ВМС США класса «Охотник-убийца» (отсюда название фильма). Внезапный взрыв уничтожает российское судно, но экипаж американского напрасно боится, что казус белли (то есть повод для войны) повесят на них и их шпионство, – вторым ударом неизвестный злоумышленник топит непрошенных гостей.

США. Пентагон. Тревожно. «Русские опозорили нас в Сирии и продолжают противостоять нам в Крыму» (за достоверность перевода и совесть толмачей ручаться не можем - прим. ВЗГЛЯД), а теперь еще готовятся испытать вундервафлю на Кольском полуострове, куда уже вылетел президент России Захарин в компании министра обороны Дурова. Предложено решение: забросить на полуостров десант из четырех вежливых зеленых человечков – морских котиков, чтобы понаблюдали за главой ядерной державы в бинокль.

После марш-броска по русским лесам с оружием наперевес котики увидят (не в бинокль, а сразу в прицел), как министр обороны Дуров осуществляет военный переворот и берет под стражу верховного главнокомандующего. Поставлена задача: эвакуировать из города Полярный – базы Северного флота РФ президента Захарина на подлодке «Арканзас», чуть ранее направленной во внутренние воды России по минным полям с целью прояснения судьбы шпионской субмарины.

Большую часть отведенного картине хронометража ее герои стреляют друг в друга из стратегического оружия, красиво ходят на подлодках и браво служат двум очень разным отечествам. Но обычный зритель не увидит в этом ничего из того, на что имел право рассчитывать – ни клюквы, ни национального унижения, ни русофобии.

Еще раз – никакой русофобии. Если, конечно, отбросить то обстоятельство, что министром обороны России является адмирал-мегаломаньяк, по которому непонятно даже, чего он хочет: то ли взять власть, чтобы развязать третью мировую, то ли развязать третью мировую, чтобы взять власть. Кроме того, компьютерная графика не предусматривает ни птиц в небе, ни рыб в море, и можно подумать, что в Мордоре жизни нет, зато есть армия и флот – такой флот, каким гордиться нужно.

Президент России прибыл в пункт базирования Северного флота РФ. Добром это не кончится

Есть чувство, что северной группировке ВМФ даже польстили (не из любви ко всему русскому, конечно, а потому, что геополитический противник должен выглядеть внушительно) – и кораблям на море, и их базе на суше. Реальный город Полярный с момента распада СССР обезлюдел примерно на треть и пялится теперь пустыми глазницами заброшек на тех немногих, кому пропуск на въезд дали. Если бы требовалось изобразить опустошение и мрак, их можно было бы рисовать с реалий (пускай и засекреченных), но требовалось совсем другое – просто сюжет для просто боевика.

За вычетом всей политической рефлексии, «Хантер Киллер» –невыдающееся жанровое кино со скромным бюджетом и еще более скромными сборами. Лицо Гарри Олдмана на постерах – не более, чем рекламный трюк (голливудский классик играет роль вполне эпизодическую, пусть это и глава комитета начальников штабов – американский аналог главы Генштаба). На месте России могла бы быть Венесуэла или любая другая никарагуа – как в далеких 1980-х, ставших временем расцвета для боевиков. Но сейчас американцев больше интересует Россия (больше, чем за последние четверть века), в случае именно России принципиален вопрос «кто жахнет ракетой первым», поэтому место действия – Россия, но ожидавшие медведей, балалаек и KGB уйдут обиженными.

Это при том, что съемочная группа «Хантер Киллера» явно старалась никого не обидеть. Отсюда и боцман-негр, и штурман-азиат, и то, что самый умный человек в Пентагоне – баба, а если бы не она и не президент (тоже женщина) пентагоновские «ястребы» обязательно развязали бы ядерную войну себе и нам на погибель.

Как тебе такое, Дональд Трамп?

Русское оружие несет разрушение и смерть, как ему, оружию, и положено. Русские солдаты умирают, но не сдаются. Русская ФСО демонстрирует чудеса героизма и самопожертвования. А русский президент Захарин (спасибо, не Захарченко) в исполнении актера Дьяченко (хоккеист и брат его, близнец, из культового «Брата-2» – это тоже он; пришел пацан к успеху) хотя и играет роль девушки в беде, но держится молодцом – способен отстреливаться и плыть под водой Кольского залива, истекая кровью. Не президент – киборг.

А вот министр Мединский, интересно, что имел виду, говоря, будто кино «предельно глупое»?

Если серьезно, специалисты в военной науке и технике наверняка обнаружат множество косяков, фантазий и нарушения законов физики – и даже смогут смешно все это расписать. В остальном к вопросу изображения российских реалий подошли прилежнее, чем обычно. И леса в кадре подозрительно русские, и антураж объектов – бетон, низкие потолки, панельки светлого дерева – какие-то узнаваемые, и лица где надо – свои. В фильм пригласили тех из наших, кто пожил в Голливуде, мечтая о чем-то большом, но пришел к тому, к чему пришел. Правда, наиболее значительную роль русского – капитана Андропова – отдали шведу Рольфу Нюквисту, к настоящему моменту, увы, уже покойному.

Лучшая похвала в этом смысле – запрет фильма на Украине, поскольку он (и это официально) «демонстрирует мощь российской армии и спецслужб», а местная пропаганда чутко хранит веру обывателей в то, что героическое казацкое рыцарство не только Донбасс с Крымом запросто вернет, но и до Москвы дойдет дня за четыре – и обязательно дошло бы, если бы не уборочная и вековечное украинское миролюбие.

Слухи о возможно запрете «Хантер Киллера» ходили и по России. Слухи эти (вкупе с конспирологическими теориями), пожалуй, главное из того, что обеспечило повышенное внимание к проходному боевичку.

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«Прокатное удостоверение на фильм «Хантер Киллер» не было выдано в связи с отсутствием отметки о сдаче фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России... По нашим данным, компания сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако копия была ненадлежащего качества», – говорили в пресс-службе Минкультуры.

Это может быть чистой правдой, но в итоге фильм про военный переворот в недрах российской власти вышел в прокат на неделю позже запланированного срока, а в совпадения никто не верит. Для одних это теперь история про то, как никто не хотел брать на себя ответственность, поэтому ждали визы откуда-нибудь повыше. Для других – хитрость прокатчиков, попытавшихся сделать продукту лишнюю рекламу за счет фокуса с некачественной копией. В любом случае, не существует объективных причин как-то ограничивать россиян в праве посмотреть в глаза министру обороны Дурову – адмиралу в легком полевом камуфляже.

А вот субъективные имеются.

Кинематографический жанр боевика не удается потомкам Пушкина. Вроде бы наука известная: взрываться должно красиво, а тревожно становиться тогда, когда играет тревожная музыка, но не выходит каменный цветок. Зато мы делаем ракеты и умеем стрелять из высокоточного оружия в условиях реального боя, но снимать про это фильмы не умеем.

А если вдруг и получится в российских условиях что-то приличное, то это будет уже не боевик, а военная драма или «фильм про Великую Отечественную войну», что тоже – отдельный жанр.

Для режиссера из ЮАР Донована Марша «Хантер Киллер» - выпускной экзамен и входной билет в американскую мечту одновременно. Снимая среднебюджетное жанровое кино (обычно это фантастика и/или боевик, реже – ужастик), гастарбайтеры несут в Голливуде что-то вроде обязательной повинности до того, как им позволят право на собственное мнение. Поэтому Марш старался – и с точки зрения жанра в общем-то преуспел.

Поскольку повествование разбито на три параллельные части – лодка «Арканзас», десант «Морских котиков», истерики в Пентагоне, фильм – пусть и после некоторой раскачки в первые полчаса – удерживает высокий уровень динамики и напряжения почти до титров, наблюдать за происходящим нескучно. Но при всех скачках сюжета Марш все-таки сумел сохранить элемент главного героя, обязательный для всякого боевика. Капитан «Арканзаса» (Джерард Батлер) выхаживает по рубке царем Леониди, но уже не рычит, а резонерствует, как батяня комбат, и в этой своей сверхположительности почему-то не смешон, а убедителен, хотя возможность актера Батлера служить на подлодках сомнительна – такой бробдингнежец пролезет не во всякий люк.

Наотрез отказываясь от контакта с интеллектом, «Хантер Киллер» сразу хватает зрителя за эмоции и крепко держит, заставляя играть по своим правилам. Когда звучит тревожная музыка – тебе и впрямь тревожно, когда снайперская пуля внезапно сносит голову плохого парня, ты думаешь про себя «ух» и «класс», а когда снайперу прилетает в ответку – огорчаешься.

Погоны в жанровом кино существуют только для того, чтобы отличать «своих» от «чужих», при том «свои» - это всегда хорошие, несмотря на паспорт.

Товарищ Суслов такую политическую близорукость нутром чуял и сапогом давил, но товарища больше нет, а воинский контингент России в Сирии есть, и Крым действительно наш, и пусть теоретическую, но все-таки ядерную войну между Россией и США в СМИ теперь обсуждают примерно раз в месяц.

Раз так, не всем понравится, что россияне и американцы в зрительных залах ухают и огорчаются в одних и тех же местах сюжета, ведь погибающий благородный герой – военнослужащий агрессивного блока НАТО, а снесенная его пулей голова принадлежит русскому солдату. Нам кажется порою, что солдату.

Зато экипаж эскадренного миноносца «Демченко» заслужит аплодисменты от обеих наций, хотя кто его знает, что это за Демченко такой. Среди Героев Советского Союза разных Демченко – пять человек, ни один из них не служил на флоте, но и тогда нам экипаж – семья, как поется в гимне Военно-морского флота Вооруженных сил Российской Федерации, храни его Шойгу.