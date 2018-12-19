Песков прокомментировал популярность Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аккредитацию рекордного количества журналистов на пресс-конференцию российского лидера Владимира Путина.

Песков отметил, что с годами интерес к Путину «не теряется, а только возрастает». Кроме того, сыграли свою роль «непростая обстановка в мире», значение «России, ведомой Путиным, в урегулировании конфликтных ситуаций», а также «наша жизнь, страны, которая так или иначе связана с президентом», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-1».

Песков отметил, что Россия и Путин популярны и за рубежом, «причем это не популярность в коридорах власти, а популярность среди простого народа».

«Действительно, это неоспоримый факт», – сказал Песков, отметив, что во время рабочих поездок не раз можно было наблюдать «проявления такой действительно народной любви к Путину».

Россия не ограничивает работу иностранных журналистов на своей территории, а перед пресс-конференцией президента Кремль просит МИД облегчить режим для получения виз для тех иностранных корреспондентов, которые хотят попасть на мероприятие, заявил Песков.

По его словам, журналистов с Украины, не аккредитованных при МИДе, на пресс-конференции не будет.

«Но у нас есть аккредитованный журналист (украинский), один он остался, он пользуется правом доступа на все мероприятия, мы никак это не ограничиваем, тоже, в отличие, кстати, от наших журналистов на Украине, которые там может быть и остались работать бы, но не по своей воле, к сожалению, были вынуждены покинуть Украину», – уточнил Песков.