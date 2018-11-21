Начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск России

Оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск России начался в Москве, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В Москве под руководством главкома СВ России генерал-полковника Олега Салюкова начал работу оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск. В сборе принимают участие заместители главнокомандующего СВ, начальники высших учебных заведений и учебных центров СВ, начальники органов управления главного командования СВ», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

В департаменте отметили, что сбор продлится в течение трех дней. Участники обсудят тенденции развития военно-политической обстановки и вопросы обеспечения военной безопасности государства, а также организации и проведения мероприятий боевой подготовки Сухопутных войск ВС России. Кроме того, участники сбора затронут вопросы применения при подготовке личного состава опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирии.

По завершении сбора пройдут круглые столы, где участники обсудят подходы в развитии практики современного боя и управления им, добавили в оборонном ведомстве.