Сбившему людей в переходе у «Славянского бульвара» водителю вынесли приговор

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима водителя автобуса Виктора Тихонова, который въехал в переход станции метро «Славянский бульвар».

«Признать Тихонова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, приговорить его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – огласила решение судья Галина Таланина, передает РИА «Новости».

Также Тихонова лишили водительских прав на три года. Подсудимый до 19 декабря находился под домашним арестом. После вынесения приговора его взяли под стражу в зале суда.

Иски о компенсации морального и физического вреда суд постановил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

В июле сообщалось, что трое потерпевших заявили требования о компенсации морального вреда на сумму 40,4 млн рублей.

Водитель так и не признал своей вины в произошедшей трагедии, где погибли четыре человека и пострадали 11. Прокурор просил суд назначить мужчине пять лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.

Авария в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря. В тот же день московские правоохранители задержали водителя автобуса.