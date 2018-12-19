Въехавший в толпу на «Славянском бульваре» водитель автобуса признан виновным

В Москве суд признал виновным водителя автобуса, который в 2017 году въехал в толпу людей у станции метро «Славянский бульвар».

«Суд установил, что Виктор Тихонов совершил преступление, а именно нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц», – сказала судья Галина Таланина, передает РИА «Новости».

Дорогомиловский суд в среду должен вынести обвиняемому приговор и принять решение по искам о компенсации морального и физического вреда.

Прокурор попросил суд назначить обвиняемому пять лет колонии-поселения с последующим лишением водительских прав на три года.

Тихонов не признал своей вины. Его адвокат Равиль Саберов заявил, что обвинение было построено на показаниях «заинтересованных лиц», а именно работников Ликинского автобусного завода и Одинцовского автобусного парка, осматривавших автобус после аварии.

Защитник считает, что в их интересах выставить виновным именно водителя и отвести подозрение от техники.

После этой резонансной аварии, в которой погибли четыре человека и 11 получили травмы, по всей Москве у входов в подземные переходы и в парки были установлены специальные заграждения. Тихонова задержали в тот же день.

По версии следствия, трагедия случилась из-за «преступной небрежности» водителя автобуса, по ошибке нажавшего на педаль газа. По тем же данным, Тихонов «потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства», по ошибке нажал на газ, «последовал резкий разгон до скорости не менее 23 километров в час».

Следователи полагают, что автобус был технически исправен в тот момент, когда Тихонов начал движение с открытыми пассажирскими дверьми и врезался в стену, после чего автобус скатился в подземный переход.