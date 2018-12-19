Большинство членов СЕ выступили за сохранение места России

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

Фото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идёт вперёд. Всё меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И всё больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...

На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка стала более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить крена Анкары в сторону Москвы. Подробности...

Не бывает оккупантов, которые строят мосты

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина. И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию! Подробности...
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    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

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      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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          Большинство членов СЕ выступили за сохранение места России

          19 декабря 2018, 13:16

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Большинство стран-членов Совета Европы (СЕ) заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в данной международной организации, заявил постоянный представитель Москвы при СЕ в Страсбурге Иван Солтановский.

          Солтановский заявил, что «большинство стран заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в Совете Европы», и это «дает силы», передает РАПСИ.

          Он подчеркнул, что российская сторона работает «ради того, чтобы СЕ вернулся к своим изначально провозглашенным целям, которые задекларированы в его уставе и главная из которых – сближение европейских наций на основе общих стандартов и права».

          «Тематика СЕ вышла на одно из первых мест в нашей внешнеполитической повестке на европейском континенте (в 2018 году – прим. ВЗГЛЯД). К сожалению, причиной этого стал усугубляющийся кризис в самом СЕ. По известным причинам кризис возник и продолжается в ПАСЕ (Парламентской Ассамблее Совета Европы), и словно в сообщающемся сосуде он начал переливаться в другие органы Совета Европы», – указал постоянный представитель России в совете.

          Так, с 2014 года российские парламентарии «дискриминируются в Парламентской Ассамблее», их права ущемляются, и с этой точки зрения принципиальным является вопрос восстановления равноправного участия в работе СЕ депутатов Федерального Собрания.

          При этом «по другим направлением» развивается «очень неплохое взаимодействие»; это, в частности, работа «в межправительственной сфере в рамках Комитета министров по ключевым вопросам, которые касаются всех европейцев». Например, «по правовому блоку, по борьбе с терроризмом, распространением наркотиков, по противодействию коррупции, а также в спорте, культуре и в сегменте новых задач – таких, как биоэтика, защита персональных данных».

          Солтановский отметил, что «большим достижением» является «согласование единой позиции и выход на подписание модернизированной Конвенции по защите персональных данных», что важно «для внутренней повестки России – и в плане модернизации, и в плане защиты граждан, их персональных данных, и (...) в плане взаимодействия с Европейским Союзом».

          «В целом, картина, я бы сказал, смешанная, но я неизменно подчеркиваю, что СЕ – это серьезнейшая диалоговая площадка с участием европейцев и важная составляющая часть нашей работы по созданию единого европейского правового и гуманитарного пространства», – подчеркнул он.

          Несмотря на имеющиеся позитивные моменты, СЕ «во многом политизирован», а ПАСЕ «занимает неадекватную позицию, о чем свидетельствует каждая ее сессия».

          Кроме того, «общую ситуацию осложняет так называемый украинский вопрос, и политическая ангажированность (...) западноевропейских партнеров приводит к публичному непротивлению политике Киева».

          Солтановский, отвечая на вопрос о том,  насколько высока вероятность восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ в 2019 году, сказал, что это крайне сложный момент, так как Ассамблея «не желает идти на попятную, признавать, что была совершена ошибка», и «терять лицо».

          «Естественно, возник институциональный кризис в Совете Европы, кризис компетенций КМСЕ (Комитета министров Совета Европы) и ПАСЕ. Но не Россия спровоцировала этот кризис. Мы ставили вопрос о восстановлении уставных прав, и если сегодня это российский вопрос, то завтра он может коснуться кого угодно. С Россией или без, этот кризис останется. Значит, необходимо решать проблему. Коллеги это понимают, но пока явно ощущается дефицит политической воли, который не дает выйти на какое-то решение. С другой стороны, мы крайне ограничены во времени. По понятным причинам мы приняли решение приостановить уплату взносов в бюджет Совета Европы, и Россию теперь обвиняют в финансовом шантаже», – добавил эксперт.

          Солтановский рассказал также, что Россия «в любом случае» будет отмечать 70-летие СЕ в мае 2019 года: «Как можно отмечать 70-летие СЕ без государства, которое внесло неоценимый вклад в развитие этого самого Совета?».

          Он добавил, что «это не пир на чужом празднике», а «дата, которая должна нас (...) объединять, несмотря на все разногласия».

          «Будем ли мы в этот день пить шампанское? Не знаю. Если мы сумеем к этому времени наметить пути урегулирования острейшего кризиса в ПАСЕ, наверное, можно будет и пригубить», – сыронизировал постоянный представитель России в СЕ.

          Касаясь темы взаимодействия российской стороны с Европейским Судом по правам человека (ЕСПЧ), Солтановский заявил, что «с руководством суда и у нас, и по линии наших судебных инстанций диалог выстроен», о чем свидетельствует, например, состоявшийся недавно визит председателя Верховного Суда России Вячеслава Лебедева в Страсбург.

          Он отметил, что «у коллег из ЕСПЧ большой интерес к деятельности и Верховного, и Конституционного судов России, к практике наших судебных органов, в частности, к тому, какое применение находят правовые позиции Страсбургского суда, как исполняются его постановления».

          Подчеркивается, что «Россия исполняет порядка 95% постановлений ЕСПЧ».

          «Другое дело, когда Страсбургский суд выходит за пределы своей компетенции, занимается так называемым «судебным активизмом», отказываясь от принципа субсидиарности и принимая сугубо политизированные постановления. В таком случае, естественно, встает вопрос о защите национальных интересов. На этот счет у нас есть известное решение по полномочиям Конституционного суда, который создает барьер в случае искаженной трактовки Страсбургским судом своих полномочий. Конституционный Суд своим правом не злоупотребляет, но по некоторым вопросам Минюст России имеет возможность обратиться к нему насчет правомочности исполнения того или иного постановления ЕСПЧ», – пояснил эксперт.

          Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала конечный срок принятия Россией решения о членстве в Совете Европы.


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