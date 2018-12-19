Большинство членов СЕ выступили за сохранение места России

Большинство стран-членов Совета Европы (СЕ) заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в данной международной организации, заявил постоянный представитель Москвы при СЕ в Страсбурге Иван Солтановский.

Солтановский заявил, что «большинство стран заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в Совете Европы», и это «дает силы», передает РАПСИ.

Он подчеркнул, что российская сторона работает «ради того, чтобы СЕ вернулся к своим изначально провозглашенным целям, которые задекларированы в его уставе и главная из которых – сближение европейских наций на основе общих стандартов и права».

«Тематика СЕ вышла на одно из первых мест в нашей внешнеполитической повестке на европейском континенте (в 2018 году – прим. ВЗГЛЯД). К сожалению, причиной этого стал усугубляющийся кризис в самом СЕ. По известным причинам кризис возник и продолжается в ПАСЕ (Парламентской Ассамблее Совета Европы), и словно в сообщающемся сосуде он начал переливаться в другие органы Совета Европы», – указал постоянный представитель России в совете.

Так, с 2014 года российские парламентарии «дискриминируются в Парламентской Ассамблее», их права ущемляются, и с этой точки зрения принципиальным является вопрос восстановления равноправного участия в работе СЕ депутатов Федерального Собрания.

При этом «по другим направлением» развивается «очень неплохое взаимодействие»; это, в частности, работа «в межправительственной сфере в рамках Комитета министров по ключевым вопросам, которые касаются всех европейцев». Например, «по правовому блоку, по борьбе с терроризмом, распространением наркотиков, по противодействию коррупции, а также в спорте, культуре и в сегменте новых задач – таких, как биоэтика, защита персональных данных».

Солтановский отметил, что «большим достижением» является «согласование единой позиции и выход на подписание модернизированной Конвенции по защите персональных данных», что важно «для внутренней повестки России – и в плане модернизации, и в плане защиты граждан, их персональных данных, и (...) в плане взаимодействия с Европейским Союзом».

«В целом, картина, я бы сказал, смешанная, но я неизменно подчеркиваю, что СЕ – это серьезнейшая диалоговая площадка с участием европейцев и важная составляющая часть нашей работы по созданию единого европейского правового и гуманитарного пространства», – подчеркнул он.

Несмотря на имеющиеся позитивные моменты, СЕ «во многом политизирован», а ПАСЕ «занимает неадекватную позицию, о чем свидетельствует каждая ее сессия».

Кроме того, «общую ситуацию осложняет так называемый украинский вопрос, и политическая ангажированность (...) западноевропейских партнеров приводит к публичному непротивлению политике Киева».

Солтановский, отвечая на вопрос о том, насколько высока вероятность восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ в 2019 году, сказал, что это крайне сложный момент, так как Ассамблея «не желает идти на попятную, признавать, что была совершена ошибка», и «терять лицо».

«Естественно, возник институциональный кризис в Совете Европы, кризис компетенций КМСЕ (Комитета министров Совета Европы) и ПАСЕ. Но не Россия спровоцировала этот кризис. Мы ставили вопрос о восстановлении уставных прав, и если сегодня это российский вопрос, то завтра он может коснуться кого угодно. С Россией или без, этот кризис останется. Значит, необходимо решать проблему. Коллеги это понимают, но пока явно ощущается дефицит политической воли, который не дает выйти на какое-то решение. С другой стороны, мы крайне ограничены во времени. По понятным причинам мы приняли решение приостановить уплату взносов в бюджет Совета Европы, и Россию теперь обвиняют в финансовом шантаже», – добавил эксперт.

Солтановский рассказал также, что Россия «в любом случае» будет отмечать 70-летие СЕ в мае 2019 года: «Как можно отмечать 70-летие СЕ без государства, которое внесло неоценимый вклад в развитие этого самого Совета?».

Он добавил, что «это не пир на чужом празднике», а «дата, которая должна нас (...) объединять, несмотря на все разногласия».

«Будем ли мы в этот день пить шампанское? Не знаю. Если мы сумеем к этому времени наметить пути урегулирования острейшего кризиса в ПАСЕ, наверное, можно будет и пригубить», – сыронизировал постоянный представитель России в СЕ.

Касаясь темы взаимодействия российской стороны с Европейским Судом по правам человека (ЕСПЧ), Солтановский заявил, что «с руководством суда и у нас, и по линии наших судебных инстанций диалог выстроен», о чем свидетельствует, например, состоявшийся недавно визит председателя Верховного Суда России Вячеслава Лебедева в Страсбург.

Он отметил, что «у коллег из ЕСПЧ большой интерес к деятельности и Верховного, и Конституционного судов России, к практике наших судебных органов, в частности, к тому, какое применение находят правовые позиции Страсбургского суда, как исполняются его постановления».

Подчеркивается, что «Россия исполняет порядка 95% постановлений ЕСПЧ».

«Другое дело, когда Страсбургский суд выходит за пределы своей компетенции, занимается так называемым «судебным активизмом», отказываясь от принципа субсидиарности и принимая сугубо политизированные постановления. В таком случае, естественно, встает вопрос о защите национальных интересов. На этот счет у нас есть известное решение по полномочиям Конституционного суда, который создает барьер в случае искаженной трактовки Страсбургским судом своих полномочий. Конституционный Суд своим правом не злоупотребляет, но по некоторым вопросам Минюст России имеет возможность обратиться к нему насчет правомочности исполнения того или иного постановления ЕСПЧ», – пояснил эксперт.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала конечный срок принятия Россией решения о членстве в Совете Европы.