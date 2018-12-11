Назван конечный срок принятия Россией решения о членстве в Совете Европы

Россия примет окончательное решение о членстве в Совете Европы в июне 2019 года, если к тому времени не изменится устав о равенстве делегаций, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Если до июня следующего года не будет принципиально изменен устав и принято решение, позволяющее на равных работать всем государствам, то это время «Ч», это красная черта, за которой дальнейшее пребывание России в Совете Европы, за столько лет, если не найдено решение, оно становится бессмысленным», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, это «плохой сценарий», и ей не хотелось бы, чтобы он был реализован.

«Это не наш сценарий и не наш выбор, но нас ставят в такие условия, когда мы не можем позволить унижать страну, когда мы не можем позволить лишать права голоса депутатов, избранных своими избирателями в России и так далее», – добавила Матвиенко.

Она отметила, что время для того, чтобы здравый смысл все же возобладал, еще есть.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Европа может столкнуться не только с выходом Великобритании из ЕС – Brexit, но и с новым явлением, связанным с Россией, – Ruxit. По его словам, оба процесса не принесут Европе никакой пользы.

Ранее сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков говорил газете ВЗГЛЯД, что Россия должна готовиться к выходу из Совета Европы.