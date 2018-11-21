ГАЗ прокомментировал данные о возрождении производства «Волги»

Производство «Волги» на Горьковском автозаводе не возобновится, сообщили в «Группе ГАЗ» в ответ на появление сообщений о возможном возрождении автомобиля.

«В рамках специального инвестиционного контракта «Группа ГАЗ» инвестирует свыше 20 млрд рублей в организацию производства новых моделей коммерческих автомобилей и в компонентную базу», – цитирует сообщение пресс-службы группы «Российская газета».

Специнвестконтракт подписан на днях Минпромторгом, «Группой ГАЗ» и правительством Нижегородской области.

В компании отметили, что инвестиции будут, в частности, направлены на легкие коммерческие автомобили (LCV) следующего поколения собственной разработки. При этом производство автомобилей в сегменте CDV в рамках контракта не предполагается.

Ранее портал «Автовзгляд» рассказал о разработке на ГАЗе новейшего фургона и предположил, что это может быть альтернатива Volkswagen Caddy, которому дадут наименование «Волга».

Напомним, в марте 2017 года председатель совета директоров «Русских машин» Зигфрид Вольф заявлял, что группа «ГАЗ» может возобновить производство автомобилей «Волга», но уже не в легковом, а в среднеразмерном формате.