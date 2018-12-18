Согласно данным торгов, вечером во вторник мировые цены на нефть ускорили падение.

Так марка WTI стала дешевле на 5,6%, а Brent – на 4,24%, передает РИА «Новости».

На 19.24 мск цена февральский фьючерсов на WTI понизилась до 47,413 долларов за баррель, а на Brent – дошла до 57,03 долларов за баррель.

В настоящий момент цена на смесь марки Brent стала ниже 57 долларов за баррель. Такого результата, данная марка достигла впервые с 20 октября 2017 года, пишет ТАСС.