Избирком Приморья признал победу Кожемяко на выборах губернатора

Члены избиркома Приморского края подписали итоговый протокол выборов губернатора, признав повторные выборы состоявшимся, а Олега Кожемяко – победителем, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

«Выборы состоялись, выборы прошли безупречно, в строгом соответствии с законом», – сказал Шевченко, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что избирком обратился к правоохранителям из-за целого ряда фейковых жалоб. «Нас удивило количество ложных жалоб, фейковых жалоб. Мы внимательно мониторили соцсети, мессенджеры, работала горячая линия. Обращения не подтверждались», – сказал член ЦИК.

16 декабря врио губернатора Приморского края Кожемяко выиграл повторные выборы в «протестном» регионе. Он набрал 61,88% голосов жителей Приморья.