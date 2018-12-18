США поддержали создание армии Косово

Власти самопровозглашенного Косово, по мнению Вашингтона, вправе сформировать полноценную армию, заявил политический координатор постоянного представительства США при ООН Родни Хантер на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«США подтверждают свою поддержку постепенному, прозрачному переходу к профессиональным, многонациональным, взаимодействующим с НАТО силам, которые служат всем [этническим] общинам Косово и представляют их», – приводит его слова ТАСС.

Представитель американской стороны убежден, что шаги Косово «полностью согласуются с резолюцией 1244», принятой Советом Безопасности ООН 10 июня 1999 года.

Он также призвал власти Косово тесно сотрудничать с Североатлантическим альянсом и его партнерами «с целью взаимодействия с группами меньшинств в настоящий момент и в течение предстоящих лет, во время которых будет продолжаться данный процесс».

Хантер добавил, что в конечном счете безопасность Косово лучше всего будет обеспечена нормализацией отношений с Сербией.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что решение непризнанного Косово о формировании независимой армии нарушает резолюцию ООН и оно должно быть немедленно отменено.

Напомним, депутаты парламента Косово проголосовали за создание армии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи этим с решением Косово.

Москва заявила, что оценивает решение Косово о создании армии как грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН; в министерстве отметили, что этот шаг направлен на серьезное обострение обстановки на Балканах и может закончиться вооруженным конфликтом.