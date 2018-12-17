Постпред России при МАГАТЭ объяснил стремление США выйти из ракетного договора

Ультиматум США России о 60 днях по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) выглядит странно с профессиональной точки зрения, ракетный договор, вероятно, стал тесным для Вашингтона и сдерживает его военные амбиции, заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

В ходе видеомоста в РИА «Новости» Ульянов подчеркнул, что ультиматум США о 60 днях выглядит «странно» даже с профессиональной точки зрения. По его мнению, американцы так и не смогли объяснить, что означает приостановление участия в ракетном договоре.

«Дело в том, что приостанавливать нечего, ракеты все уничтожены еще в конце прошлого века, верификационная деятельность прекращена более полутора десятка лет назад. Нечего приостанавливать, можно только соблюдать или, наоборот, нарушать договор», – заявил Ульянов.

Ульянов также добавил, что Москва продолжает соблюдать ДРСМД и Россия неукоснительно соблюдает условия договора.

«Почему американцы пошли на такие шаги (заявления о возможном выходе из соглашения. – прим. ВЗГЛЯД)? По всей видимости, договор стал слишком тесным для Вашингтона, сдерживает его военные амбиции в ряде областей», – отметил Ульянов.

По его мнению, что не последнюю роль в этом вопросе играет и китайский фактор.

Коснулся постпред и якобы создаваемой в Сирии инфраструктуры для развития ядерной программы. В конце марта Израиль обнародовал данные о том, что десять с половиной лет назад его авиация якобы уничтожила ядерный реактор в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который находился на завершающих стадиях строительства. Операция проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года.

По словам дипломата, позже представители США представили в секретариат МАГАТЭ информацию о том, что якобы это был ядерный реактор для производства оружейного плутония.

«Логичного объяснения у этой версии нет, потому что сам по себе реактор никому не нужен. Он нужен теоретически в привязке к соответствующим носителям ядерного оружия, к другой инфраструктуре, чего в Сирии никогда не было и нет», – сообщил он.

Ульянов подчеркнул: «У нас есть четкое понимание того, что вся эта история была сфабрикована». Он также отметил, что неясным остается тот факт,почему Вашингтон обнародовал имеющиеся данные лишь постфактум.

Напомним, в декабре глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США откажутся от своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к договору. Москва отвергла претензии Вашингтона. В МИД России заявили, что Россия не отступает от договорных обязательств по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и США об этом известно.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем США предъявили России ультиматум по соглашению.