СБУ заявила о служебных заданиях у задержанных Россией офицеров

Задержанные Россией в Черном море вместе с моряками сотрудники Службы безопасности Украины выполняли служебные контрразведывательные задания, заявили в ведомстве.

«Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом о СБУ», – заявили в ведомстве, сообщает издание «Украинские новости».

Напомним, Киев устроил провокацию в Керченском проливе, после которой отношения между Россией и Украиной обострилось еще больше. В 10 украинских областях, в частности в Луганской и Донецкой, было введено военное положение сроком на 30 дней. Большинство украинцев выступили против этой меры.