Украинский певец Иван Дорн поиздевался над плачущим ребенком

Украинский музыкант Иван Дорн опубликовал видео, где он, находясь на борту самолета, пародирует плачущего ребенка, который сидит рядом.

Запись размещена в разделе Stories в Instagram исполнителя, видео также опубликовал Пятый канал.

На кадрах Дорн изображает ребенка, который плачет в салоне самолета, на фоне слышен смех оператора, который снимал видео.

В мае 2017 года Дорн отменял концерт в Одессе из-за поступавших угроз радикалов сорвать концерт в связи с позицией музыканта относительно России.