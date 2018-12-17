Синоптики рассказали о «сибирском морозном тумане» в Москве

В ночь на понедельник, 17 декабря, видимость в Москве из-за «морозного тумана» ухудшилась до 1 тыс. метров, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву опустился так называемый «морозный» туман. Видимость ухудшилась до 600-1000 метров», – сообщил он в своем Facebook.

Специалист погодного центра пояснил, что туман образовался в результате вымерзания водяного пара из атмосферы из-за резкого похолодания.

«Обычно такое явление больше характерно для сурового климата Сибири и Дальнего Востока», – добавил он.

Напомним, ночь с воскресенья на понедельник может стать самой морозной с начала зимы в Москве, температура воздуха, по прогнозам, опустится до минус 19 градусов в столице, а в Московской области – до 24 градусов мороза.