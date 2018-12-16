В Подмосковье пять человек погибли из-за утечки газа

В бытовке в деревне Шестово в Подмосковье погибли пять человек, причиной стала утечка газа, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователи рассматривают утечку газа как наиболее вероятную причину гибели пяти человек в бытовке рядом со строящейся гостиницей в деревне Шестово», – передает ее слова ТАСС.