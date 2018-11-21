Новую церковь на Украине сравнили с «языческим продуктом» гитлеровской Германии

Киевский режим душит каноническое православие на Украине, созданную им автокефальную церковь можно сравнить с церковью в гитлеровской Германии в 30-е годы прошлого века, заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Гаврилов заявил ТАСС, что созданная Киевом церковь будет неприемлема. «Она может стать партией, клубом, группировкой, но церковью – никогда», – подчеркнул депутат.

«Церковь (каноническая) прекрасно понимает, что она становится церковью исповеднической, есть шанс стать мученической, но режим на этом не остановится», – отметил парламентарий.

«Режим будет душить все каноническое православие на Украине, создавая такой языческий продукт, какой был создан в Германии в 1930-е годы», – выразил уверенность он.

Говоря о роли Петра Порошенко в создании автокефальной церкви, Гаврилов напомнил, что впереди – президентские выборы на Украине

Он добавил, что ситуация раскола на Украине была и в начале XX века, и во время Великой Отечественной войны, когда при оккупации была предпринята попытка создать некие автономные церковные структуры на Украине. По его словам, Константинопольский патриарх Варфоломей понимает, что проигрывает и не может удержать под контролем этот новый «продукт». В этом, по оценке парламентария, и заключается драматизм ситуации.

Гаврилов считает, что Варфоломей допустил ошибку: «Они переиграли сами себя и получили на выходе страшноватый продукт под видом некоей Украинской автокефальной церкви, ключевая роль в создании которой принадлежит власти и спецслужбам».

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании раскольников, объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. В РПЦ заявили о нелегитимности «объединительного собора», а представитель патриарха Кирилла назвал «собор» в Киеве сборищем разбойников.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.