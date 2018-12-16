Представитель патриарха Кирилла назвал «собор» в Киеве сборищем разбойников

По итогам так называемого объединительного собора в Киеве Украина получила нового лидера раскола, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«Гора родила мышь. Никакие попытки хоть как-то приблизить все происходившее к каноническим церковным нормам и провести какую-то взаимосвязь с мировым православием не удались», – приводит его слова РИА «Новости».

Волков отметил, что прежним лидером раскола на Украине был Филарет Денисенко, теперь им стал его приспешник Епифаний. «Будучи сам раскольником, он не имеет никакой связи с мировым православием, а все эти люди полностью отсекли себя от возможности к нему возвратиться», – заметил представитель патриарха Кирилла.

Он признался, что за украинскими событиями «очень печально и больно наблюдать».

«Надо надеяться, что глядя на происходящее, многие [верующие на Украине] одумаются и поймут, что не может Церковь начинаться с разбойничьего сборища, которое возглавляет президент страны», – подчеркнул Волков.

«Как корабль назовете, так он и поплывет. Но этот корабль… не сможет поплыть, а сможет лишь утонуть», – добавил он.

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании раскольников, объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. В РПЦ заявили о нелегитимности «объединительного собора».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.