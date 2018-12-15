Стало известно о возможном участии Китая в переговорах по ДРСМД

Россия предлагала Китаю принять участие в переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщили источники агентства Nikkei.

Москва направила в Пекин предложение в октябре, сообщили Nikkei несколько источников.

«Пекин, видимо, отверг эту идею», – отмечает агентство.



Источник, близкий к российскому правительству, сообщил, что 1 декабря в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин во время краткой встречи с президентом США Дональдом Трампом, возможно, затрагивал возможность привлечения Китая.

Ранее в субботу стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу предложил руководителю Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия позиций по условиям соблюдения ДРСМД.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что в России готовы на конструктивный диалог по сохранению ДРСМД.

В начале декабря Госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум России, согласно которому Россия «должна вернуться к выполнению» ДРСМД в течение двух месяцев.