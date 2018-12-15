Арестованный командир катера ВМС Украины объявил себя военнопленным

Командир украинского катера «Никополь» Богдан Небылица, арестованный в России за нарушение границы, объявил себя военнопленным, сообщил адвокат Николай Полозов.

В Facebook Полозов рассказал, что с Небылицей встретился адвокат Эмиль Курбединов. Небылица в «Лефортово» «сидит с человеком по имени Мухамед», у них сложились «нормальные» отношения, но «особо не общаются», заявил адвокат.

Сообщается, что «в ходе допроса Богдан Небылица заявил, что является военнопленным».

Напомним, также поступили и другие арестованные украинские моряки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем они объявляют себя военнопленными.