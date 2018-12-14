Причиной задержания псковского замгубернатора оказалась взятка в виде дома

Вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова подозревают в получении взятки в виде дома, сообщает СК России.

«По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в Пскове, занизив его стоимость на сумму не менее 1,5 млн рублей, за обеспечение победы коммерческого общества в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области», – говорится на сайте ведомства.

В отношении замгубернатора ГСУ СК России возбудило уголовное дело по подозрению в получении им взятки в особо крупном размере. Он был задержан, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

«По месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. В ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова обнаружена ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской Республике», – добавляет ведомство.

Ранее в пятницу главный судебный пристав Астраханской области Андрей Немашкалов был задержан по подозрению в получении взятки.