Массух поддержал защиту «кровеносной системы новой экономики»

Проект закона о защите Рунета от киберугроз из США нужен для обеспечения функционирования экономики России в случае внешнего воздействия, заявил руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух.

«Интернет стал серьезной частью экономики, это накладывает определенные обязательства и отпечаток на инфраструктуру, в которой вся цифровая экономика и взаимодействие граждан с государством», – сказал Массух, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что телекоммуникационные сети должны быть надежными, поскольку это «кровеносная система новой экономики», для этого они должны быть под опекой государства.

«Государство ведает дорогами, водными путями, воздушными путями, вообще-то когда-то должно начать ведать и интернетом и сетями связи. Я так понимаю, что это логичный шаг – государство берет под опеку, чтобы не было деструктивных воздействий, как со стороны злоумышленников, так и со стороны других стран», – сказал эксперт.

По словам Массух, отключение России от всемирной сети со стороны западных стран возможно.

«Важно, чтобы работала вся инфраструктура внутри страны, даже если будет внешнее отключение, важно, чтобы это не повлияло на экономику: внутри страны проходят платежи, мы заказываем товары, компании взаимодействуют между собой», – подчеркнул Массух.

14 декабря в Госдуму внесли законопроект по защите российского сегмента интернета от кибератак и других агрессивных действий из-за рубежа, в том числе из США Проект закона «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». Авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Проект закона определяет правила маршрутизации трафика и контроль за их соблюдением.

«Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком», – отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. «Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет», – говорится в записке.

Кроме того, вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети Интернет.

«Порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности сети Интернет и сети связи общего пользования Центром мониторинга и управления определяет правительство Российской Федерации. Меры реагирования определяются, в том числе, в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования», – говорится в пояснительной записке.