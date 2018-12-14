«Победа» собралась сэкономить на стаканчиках для воды в самолете

Авиакомпания «Победа» может ввести плату за одноразовые стаканчики для воды на борту самолетов, сообщил источник в авиакомпании.

Как сообщает «Интерфакс», накануне в «Победе» обсуждали варианты новых правил по провозу ручной клади, которые бы соответствовали федеральными авиационным стандартам и при этом обеспечивали безопасность пассажиров.

Для сокращения издержек, в частности, предлагалось, начать продавать стаканчики для питьевой воды за 5 рублей. Авиакомпании они ежемесячно обходятся в один млн рублей. При этом, даже если стаканчики все же сделают платными, вода на борту по-прежнему будет бесплатной, добавили в компании.

Напомним, в августе «Победу» уличили в навязывании невыгодных условий провоза багажа.