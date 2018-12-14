Правозащитника Сергея Мохнаткина освободили из-под стражи

Архангельский областной суд отменил решение об аресте правозащитника Сергея Мохнаткина по уголовному делу о дезорганизации деятельности колонии, сообщили в пресс-службе суда.

«Сегодня состоялось судебное заседание. Было отменено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – приводит слова собеседника «Интерфакс».

Сообщается, что информация об отмене ареста направлена в СИЗО №4, где сейчас содержится Мохнаткин.

Мохнаткин неоднократно становился участником скандалов. Так, в декабре 2014 года он учинил драку после того, как Тверской суд Москвы назначил ему адвоката.

31 декабря 2009 года Мохнаткин нанес удар в лицо сержанту милиции Дмитрию Моисееву и сломал ему нос. По его словам, в тот момент он просто проходил мимо и «возмутился насилием в отношении участников акции «Стратегии-31», свою вину он так и не признал. Суд приговорил нападавшего к двум с половиной годам лишения свободы.

Мохнаткин фигурировал также в так называемом списке политзаключенных, который тогда еще президенту Дмитрию Медведеву передали на встрече 20 февраля 2012 года. В апреле того же года он без признания вины был помилован указом Медведева. Позднее, оказавшись на свободе, Мохнаткин примкнул к несистемной российской оппозиции, участвовал в пикетах в защиту Pussy Riot, выходил на митинги, а также представлял интересы одного из фигурантов «болотного дела».