Впервые за десять лет Россия собралась импортировать СПГ

Взгляд
14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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В чем секрет сочувствия нашей «общественности» к режиссеру С. и летчице С.

Дмитрий Ольшанский, публицист
Если С. жалко, потому что он – страдающий политзаключенный, то нам будет жалко и Бутину, и Мефедова, и Вышинского, которых кто-то судит сомнительным судом за политику. Однако ничего похожего мы не видели – и, надо полагать, не увидим. Подробности...

Новая коричневая волна рискует захлестнуть Евросоюз

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Любых феминисток в Vox считают личными врагами, причем даже полагают нормой применять против них насилие. Людьми второго сорта «неофранкисты» считают и представителей ЛГБТ. Однако на этом список «недочеловеков» не заканчивается. Подробности...
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Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019... и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь. Подробности...
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          Впервые за десять лет Россия собралась импортировать СПГ

          14 декабря 2018, 15:05

          Текст: Елена Красильникова

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          Первую за десятилетие партию сжиженного природного газа (СПГ) Россия импортирует в субботу, из Сингапура судно с грузом придет в Калининградскую область, сообщают зарубежные СМИ.

          По информации сервиса по отслеживанию судов в реальном времени MarineTraffic, 15 декабря плавучая регазификационная установка Газпрома «Маршал Василевский», предназначенная  для приема, транспортировки хранения и регазификации сжиженного природного газа, прибудет в порт Калининграда.

          Судно везет из Сингапура в Калининград партию СПГ, и это будет первый импорт данного вида топлива в Россию за 10 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ. Сообщается, что рейс продолжался около месяца.

          Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что при необходимости газовоз сможет обеспечить потребности в «голубом топливе» в режиме изолированного функционирования. Он также добавил, что «это история на случай каких-то экстренных вещей» и тогда же сообщил о завершении строительства «платформы регазификации».

          Подразумеваемый терминал на берегу и в прибрежной акватории Балтийского моря производительностью не менее 9 млн кубометров газа в сутки будет подключен к существующему газопроводу в районе Калининградского подземного газохранилища. Это позволит направлять газ как потребителям, так и закачивать его на хранение.

          В конце ноября Газпром отмечал, что в 2018 году намерен направить 32 млрд рублей на строительство терминала по приему, хранению и регазификации СПГ в Калининградской области.


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