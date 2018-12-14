Впервые за десять лет Россия собралась импортировать СПГ

Первую за десятилетие партию сжиженного природного газа (СПГ) Россия импортирует в субботу, из Сингапура судно с грузом придет в Калининградскую область, сообщают зарубежные СМИ.

По информации сервиса по отслеживанию судов в реальном времени MarineTraffic, 15 декабря плавучая регазификационная установка Газпрома «Маршал Василевский», предназначенная для приема, транспортировки хранения и регазификации сжиженного природного газа, прибудет в порт Калининграда.

Судно везет из Сингапура в Калининград партию СПГ, и это будет первый импорт данного вида топлива в Россию за 10 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ. Сообщается, что рейс продолжался около месяца.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что при необходимости газовоз сможет обеспечить потребности в «голубом топливе» в режиме изолированного функционирования. Он также добавил, что «это история на случай каких-то экстренных вещей» и тогда же сообщил о завершении строительства «платформы регазификации».

Подразумеваемый терминал на берегу и в прибрежной акватории Балтийского моря производительностью не менее 9 млн кубометров газа в сутки будет подключен к существующему газопроводу в районе Калининградского подземного газохранилища. Это позволит направлять газ как потребителям, так и закачивать его на хранение.

В конце ноября Газпром отмечал, что в 2018 году намерен направить 32 млрд рублей на строительство терминала по приему, хранению и регазификации СПГ в Калининградской области.