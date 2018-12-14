Кремль решил не вмешиваться в скандал с оскорблением главы Хакасии

Кремль не собирается вмешиваться в скандал с оскорблением вице-президентом Роснефти Михаилом Леонтьевым вновь избранного губернатора Хакасии Валентина Коновалова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Кремль не собирается вмешиваться в эту ситуацию, передает ТАСС.

Он отметил, что слышал слова Леонтьева, и не считает, что это «позволительное заявление в адрес главы региона».

«Есть, скажем так, определенные методы урегулирования таких споров, в случае, если появляются на этот счет претензии», – добавил пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков не дал конкретного ответа на вопрос, собирается ли президент Владимир Путин до конца 2018 года встретиться с избранными главами регионов, с которыми до сих пор еще не беседовал, в частности с главой Хакасии, так как российский лидер пока имеет «плавающий график».

Напомним, вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал Валентина Коновалова «дебилом» и добавил, что Россия может потерять эту Хакасию, но если понадобится, – «надыбать» новую.

Позже он объяснил свои слова, отказавшись считать их эмоциональными.