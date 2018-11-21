Михаил Леонтьев объяснил, почему назвал губернатора Хакасии «дебилом»

Журналист и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев, который в четверг назвал губернатора Хакасии Валентина Коновалова «дебилом», объяснил свои слова, отказавшись считать их эмоциональными.

«Ну почему эмоциональные, они не эмоциональные. Я же говорил просто об особенностях современной демократии, говорил, что это неработающая система. И просто давал пример. Никаких эмоциональных высказываний у меня не было. Ну а что, если человек дебил. Вы тексты его видели? Это просто анекдот», – приводит слова Леонтьева «Говорит Москва».

Он объяснил, что Коновалова избрали, потому что в Хакасии было «протестное голосование».

«Никто в Хакасии за Коновалова не голосовал. Голосовали против. Против всего – не доставайся же никому. Поэтому я говорил, что избирателям было совершенно все равно», – отметил Леонтьев.

По его мнению, никто не видел политических перспектив у Коновалова. В то же время феномен «протестного голосования» он назвал неконструктивным.

«Они с тем же успехом могли избрать моржа. Или свинью. Просто свинья по закону не может зарегистрироваться. А могла бы. Даже легче голосовать за свинью, потому что заведомо нет на нее никакого компромата. Свинья и есть свинья», – заявил он.

Леонтьев добавил, что не намерен вступать в полемику с политиком.

«Он же дебил, в какую он может вступить полемику?» – заявил Леонтьев.

Ранее Михаил Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал Валентина Коновалова «дебилом» и заявил, что Россия может потерять эту сибирскую республику, но если понадобится, – «надыбать» новую.