Полиция Франции заявила о готовившемся теракте в ходе протестов

Во Франции задержали членов террористической ячейки, планировавших совершить нападение в ходе акций протеста «желтых жилетов», сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

«14 ноября, за три дня до первых манифестаций «желтых жилетов» мы ликвидировали террористическую ячейку, которая готовилась к нападению на участников протеста», – цитирует ТАСС выступление Кастанера в эфире радио «Европа 1».

Он отметил, что в субботу будет пятый акт манифестаций в Париже, и попросил участников «сохранять ответственность».

Кастанер признался, что предпочел бы, чтобы полицейские ловили преступников и снижали террористическую угрозу вместо того, чтобы «охранять круговые перекрестки, на которых несколько тысяч человек заставляют мобилизовать огромные силы».

Во Франции с середины ноября проходят масштабные акции протеста «желтых жилетов». Несколько человек погибли, протестующие устроили погромы на улицах ряда городов.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов».